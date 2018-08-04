Uygulanan yaptırımlar ne anlama geliyor?

Beyaz Saray'ın ABD'li papaz Andrew Brunson'un tutukluluğu nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı alması ve "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" açıklaması yapmasının ardından Türkiye'de ABD'ye aynı şekilde karşılık verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı açıklamada "ABD'nin attığı adım stratejik ortağa yakışmayacak bir hamledir" diyerek Türkiye'nin ABD'nin İçişleri Bakanı Ryan Zinke ve Adalet Bakanı Jeff Sessions'a yaptırım kararı alındığını açıkladı.

ABD ile yaşanan vize krizinde de yaşadığımız bu karşılıklı yaptırımları değerlendiren Dr. Savaş Biçer dış ilişkilerde mütekabilenin esas olduğunu belirterek, ABD’ye uygulanan yaptırımlarda da bunun esas alındığını söyledi. Biçer, asıl olarak bundan sonraki aşamalarda yaptırımların askeri olarak sahaya yansıyıp yansımayacağının izlenmesi gerektiğini vurguladı.

DIŞ İLİŞKİLERDE MÜTEKABİLE ESASTIR

ABD’nin daha önce hem Başkan Erdoğan hem dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından defalarca uyarıldığını hatırlatan Savaş Biçer, "Bu tür yaptırımlara karşı biz aynı şekilde mütekabile ederiz denmişti. Çünkü dış ilişkilerde mütekabile esastır. ABD’ye karşı bu misilleme de onun karşılığıdır. İkaz edilmişlerdi yapılması gereken budur. Aynı konuları biz ABD ile vize krizinde de yaşamıştık. O zamanda aynı şekilde karşılık vermiştik. Türkiye bu konuda haklı taraf. Olayı tırmandırmak isteyen, ABD ile ilişkileri bozmak isteyen taraf değil" ifadelerini kullandı.

ABD AVRUPA'YI DA YANINA ÇEKEBİLİR

Yaptırımların muhtemelen önümüzdeki günlerde ekonomik boyuta taşınacağını belirten Biçer, "Ticari ilişkiler veya finansal ilişkiler boyutuna taşınabilecek yaptırımlar olabilir. ABD bunu tek başına yapabilir veya Avrupa’daki müttefikleriyle birlikte yapabilir. İran, Çin, Rusya örneklerinden yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Yeni bir bloklaşmaya mı gidiliyor diye düşünülebilir ama bu bloklaşma için henüz çok erken. Çin ve Rusya, Türkiye’yi destekleyen açıklamalarda bulunmuşlardı. Henüz daha onlara sırtımızı yaslayıp batıyla ilişkilerimizi bozacak ve köprüleri atacak durumda değiliz. En azından ticari, finansal ve ekonomik anlamda" dedi.

ASKERİ OLARAK SAHAYA YANSIYACAK MI?

Önemli olan ABD’yle yaşanan bu krizin askeri olarak sahaya yansımamasıdır. Çünkü sahada birlikte bir takım işler yapılıyor. Bize ticari olarak ABD’nin kota koyabileceği şeyler çok sınırlı. Avrupa’yla olan ilişkileri bozmaya yönelik atılan adımlar başarılı olmazsa bu sefer askeri olarak sahaya yansıtmayı deneyebilir. ABD zaten senelerdir başımıza bela olmuş bir terör örgütünü kaç senedir açık açık destekliyor. Silah, araç-gereç, malzeme, eğitim olarak. Bundan kötü daha ne yapabilirler ki?