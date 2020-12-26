Uyanış Büyük Selçuklu’yu örnek gösterdi AK Partili isimden Nagehan Alçı’ya Hasan Sabbah göndermesi

AK Parti kadrolarında bir dönem milletvekilliği yapan Star yazarı Mehmet Metiner'in hedefinde Nagehan Alçı vardı. Metiner sosyal medyada yaptığı açıklamalarla ile Alçı'ya Demirtaş sözleri nedeniyle sert yüklendi.

Metiner'in paylaşımlar şöyle:

"Bir televizyon kanalını izliyorum. Reis’in bir dönem uçağında sıkça ağırlanan bir bayan gazeteci nasıl da AİHM kararını savunuyor.

Nasıl da Demirtaş’ın salıverilmesini hararetle savunuyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının yanlışlığı vs Kimleri baştacı etmişiz geçmişte.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini ders almak için izlerseniz siyasetinizde ayaklarınız yere sağlam basar.

Hasan Sabbah Melikşah’ın sarayında kimi mahrem sırlara vakıf olacak konumdadır. Melikşah’a sadık olanları gözden düşürmek ve fitne çıkarmak için ne yaptığını unutmamak lazım.

Büyük Selçuklu Hükümdarının sarayındaki Hasan Sabbah günümüzün Sabbahları karşısında masum kılar. Dostu-düşmanı seçecek derin bakışa siyasetimizin ihtiyacı vardır. Aksi takdirde hep içimizden vurulmaya devam ederiz.

Herkes safını belli etmeli. Safını ABD ve Avrupa’dan yana koyan ve AİHM kararları üzerinden bu ülke düşmanı terör unsurlarının salıverilmesini savunan hiç kimseyi kendimizden bilmemeliyiz. YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE!

Meraklılarına cevabımdır:

Bahsettiğim bayan kişi NAGEHAN ALÇI’dır."