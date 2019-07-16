Utku Sağılır’ın "Derin Çığlık" kitabı çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı-Gazeteci Utku Sağılır’ın ikinci kitabı "Derin Çığlık" ilk baskısını yaptı.

Utku Sağılır, “Engelli Çocuğum Benden Sonra Ne Olacak?, Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Annelerin Destansı Başarı Öyküleri, Fiziksel Engellilerin İlham Kaynağı Başarı Öyküleri, Engellilerde Cinsellik ve Cinsel Tacizden Korunma Yöntemleri” başlıkları altında 24 söyleşinin yer aldığı kitabı, engelli çocuğu olan annelerin, ebeveynlerin bu çığlığını mümkün olduğunca çok sayıda insana duyurabilmek, bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak, ayrıca fiziksel engelli insanların ilham kaynağı olabilecek başarı öykülerini insanlara aktarabilmek için yazdığını söyledi.

Kitapta sanatçı Özgün Uğurlu, SERÇEV Başkanı Mehmet Gürkan ve Ampute Futbol Milli Takımının Messi’si Barış Telli gibi ünlü isimlerle yapılan söyleşiler de yer alıyor.