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Gündem Utanmayıp bir de taziye yayınladılar! PKK'nın arka bahçesi TTB: Kınıyoruz
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Utanmayıp bir de taziye yayınladılar! PKK'nın arka bahçesi TTB: Kınıyoruz

Genel Başkanları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası sebebi ile cezaevinde olan Türk Tabipler Birliği, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin utanmadan taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 18:02:00 - 2022-11-14 18:10:16
Utanmayıp bir de taziye yayınladılar! PKK'nın arka bahçesi TTB: Kınıyoruz

 Yeniakit.com.tr 

PKK'nın yayın organı Medya Haber'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığını yaptığı TTB'den İstiklal'deki saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Örgütün ekmeğine yağ süren TTB'nin açıklamasında önce terör değil iktidar hedef alınarak, "Yetkililere, bu tür saldırıların yaşanmasını engellemenin birinci elden sorumlulukları olduğunu, korku ve terör atmosferini besleyen tutumlardan uzak durma ve sorumluları derhal ortaya çıkarma görevlerini hatırlatıyoruz." denildi.

Arsız TTB'liler açıklamalarına şöyle devam etti:

Sadece hayatını kaybedenlere yönelik olarak değil, insanca bir hayat sürmek isteyen hepimize karşı, yaşama karşı yapılan bu terör saldırısını en ağır şekilde lanetliyoruz. Siyasal kutuplaşmanın tırmandığı bu dönemde kaygı uyandırıcı bir sürece doğru yeniden sürükleniyoruz. Korku ve terör ortamı besleniyor; yaşama karşı ölümün, aydınlığa karşı karanlığın sesi baskın hale geliyor.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

Dünyanın en özgür ülkesi Türkiye. Hapiste asmayıp beslediğimiz teröristler sosyal medyada kapışıyor, mesajlar imojiler. Ab ve ABD ye mesaj yollayın tutuk turizminden dolar yağsın ülkemize. Bizdekiler gibi 3 öğün yemek, Sıcak oda, güvenlik vesaire, gavurun tutuklularına Türkiye de bakılsın

Bozok

Terör destekcileri halkı başta siz kamplaştırıyorsunuz.  
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