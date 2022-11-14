Utanmayıp bir de taziye yayınladılar! PKK'nın arka bahçesi TTB: Kınıyoruz

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PKK'nın yayın organı Medya Haber'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığını yaptığı TTB'den İstiklal'deki saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Örgütün ekmeğine yağ süren TTB'nin açıklamasında önce terör değil iktidar hedef alınarak, "Yetkililere, bu tür saldırıların yaşanmasını engellemenin birinci elden sorumlulukları olduğunu, korku ve terör atmosferini besleyen tutumlardan uzak durma ve sorumluları derhal ortaya çıkarma görevlerini hatırlatıyoruz." denildi.

Arsız TTB'liler açıklamalarına şöyle devam etti:

Sadece hayatını kaybedenlere yönelik olarak değil, insanca bir hayat sürmek isteyen hepimize karşı, yaşama karşı yapılan bu terör saldırısını en ağır şekilde lanetliyoruz. Siyasal kutuplaşmanın tırmandığı bu dönemde kaygı uyandırıcı bir sürece doğru yeniden sürükleniyoruz. Korku ve terör ortamı besleniyor; yaşama karşı ölümün, aydınlığa karşı karanlığın sesi baskın hale geliyor.