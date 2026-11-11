  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu da İsrail'in itini desteklememe cezası: ‘Hayatını cehenneme çeviririz’ Dünyaya ilan etti resmen: Trabzonspor'da Yegor Yarmolyuk sürprizi! 3 yılda değerini... Bu da can sıkacak! Rafael Leao'nun sinsi düşmanı: Harekete geçtiler! 28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?' Avrupa ülkesi harekete geçti: Türkiye'ye saldırmak için onlarca İHA sipariş ettiler Otomobil, uçak, gemi derken Çin artık şehirleri kopyalıyor... Çin malı çakma Paris! Dünyanın en büyüleyici doğa harikası: Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikte... Balığın yapışmasının önüne geçmek istiyorsanız... Tavaya 1 çay kaşığı ekleyin Biri gitti biri geldi: Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Biri 17 diğeri 18 yaşında: 3,5 saatte yakalandılar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Biri 17 diğeri 18 yaşında: 3,5 saatte yakalandılar!

Beşiktaş'ta bir eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyip 24 yaşındaki Umut A.'nın ölümüne neden olan 17 ve 18 yaşındaki iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

#1
Foto - Biri 17 diğeri 18 yaşında: 3,5 saatte yakalandılar!

Beşiktaş’ta motosikletle bir eğlence mekanının önünden geçen 2 kişiden biri silahla ateş açtı. Saldırıda başından vurulan Umut Andık (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dron destekli çalışmada 2 şüpheli, koruda çalıların altına saklanmış halde yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

#2
Foto - Biri 17 diğeri 18 yaşında: 3,5 saatte yakalandılar!

Olay, saat 03.50 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanının önünden motosikletle geçen 2 kişiden biri, mekana silahla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanının kapısında bekleyen Umut Andık, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırılan Andık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eğlence mekanının merdivenlerine 2 merminin isabet ettiğini belirledi.

#3
Foto - Biri 17 diğeri 18 yaşında: 3,5 saatte yakalandılar!

ÇALINTI MOTOSİKLETİ TERK EDİP KAÇTILAR Saldırının ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada, şüphelilerin takibin ardından kaçarken kullandıkları 34 NHN 414 plakalı motosikleti Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi’nde terk ettikleri belirlendi. Bulunan motosikletin 1 Kasım’da Esenler’den çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

#4
Foto - Biri 17 diğeri 18 yaşında: 3,5 saatte yakalandılar!

DRONLA ARANDILAR; ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDILAR Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dron desteğiyle havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalarda, şüphelilerin koruya kaçtıkları belirlendi. Bölgede önlem alan ekipler arama yaptı. Saldırıdan yaklaşık 3,5 saat sonra motosikleti kullandığı belirlenen Yenay Z. (18) ile silahla ateş ettiği tespit edilen Musa O. (17), çalıların altına saklanmış halde yakalandı. Her 2 şüphelinin de 3’er suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Feridun Sinirlioğlu Yunanistan'ı derinden salladı
Gündem

Feridun Sinirlioğlu Yunanistan'ı derinden salladı

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Feridun Sinirlioğlu, Yunanistan'ı rezil etti. Sinirlioğlu'nun çıkışı..
10 Kasım dayatmasına karşı çıkan Hacı Yakışıklı’ya linç girişimi
Gündem

10 Kasım dayatmasına karşı çıkan Hacı Yakışıklı’ya linç girişimi

Hırsızlık ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun medya ayağı, 10 Kasım dayatmasına karşı çıkan gazeteci Hacı Yakışıklı’yı linç etmeye..
Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada
Dünya

Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülke lideri Mücteba Hamaney’in Çin’le ilişkilerin dış politikada öncelikli konuma alınmasını ist..
İlham Aliyev Türkiye’de
Gündem

İlham Aliyev Türkiye’de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere eşi Mihriban Aliyeva ile A..
Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırlıyor
Gündem

Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konf..
COP31’de stratejik temas! Bakan Uraloğlu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile masaya oturdu: Yeşil ve güvenli denizcilik mesajı!
Gündem

COP31’de stratejik temas! Bakan Uraloğlu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile masaya oturdu: Yeşil ve güvenli denizcilik mesajı!

Antalya’da tüm hızıyla devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), ulaştırma ve küresel lojistik alanında da kritik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23