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"Usulsüzlüklere göz yummadığımız için bizi hedef alıyorlar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenme kararına ilişkin açıklama yaptı. "Usulsüzlüklere göz yummadığımız için bizi hedef alıyorlar." diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'de birimlere talimatını vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

07 Mayıs 2019 Salı 07:08
"Usulsüzlüklere göz yummadığımız için bizi hedef alıyorlar"

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu mesele AK Parti ya da başka bir partinin çıkarının korunmasıyla ilgili bir mesele değildir. Bu mesele, demokrasinin yegane kaybetmeyeni olan, demokraside her halükarda kazanan vatandaşımızın oyunun net bir şekilde ortaya çıkması meselesidir." diye konuştu. 

"YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. seçimi yenileyin diyor"

Çelik, "Dün biz demokrasi mücadelesi verirken karşımızda yargı vesayetine ve askeri vesayetine sığınanlar, bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibi temelsiz bir iddia ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Bunun boş bir iş olduğu açıktır."dedi. 

Çelik, "YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin iradesine yeniden başvurun diyor." ifadelerini vurguladı. 

"Hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi sonuca da saygısı olmayacağı.."

AK Parti Sözcüsü Çelik "Hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi sonuca da saygısı olmayacağını net bir biçimde görmek lazım." dedi. 

"Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler"
Çelik, "Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler. Usulsüzlüklere göz yummadığımız için demokratlığımızı eleştirmeye kalkıyorlar." diye konuştu. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bugünkü karar, 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır. 'Kızılay'da yürürseniz yüzünüze tükürürIer' diyenlere bir cevaptır. 'Sizi Yüce Divan'da yargılarlar' diyenlere bir cevaptır. Bütün bu tehditlere karşı Türkiye'nin demokratik kapasitesini, hukuki olgunluğunu gösteren bir cevaptır." şeklinde konuştu. 

Çelik, "Türkiye'nin hukuk gücü, demokrasi gücü, bu süreçleri olgunlukla ve sakinlikle yürütmeye muktedirdir." dedi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız bulunduğu hiçbir makama seçilmeden gelmemiştir. O sebeple iş başına gelen yöneticinin berrak ve net bir sonuçla iş başına gelmesini çok önemser. Bu bakımdan kararı olumlu bulmuştur." ifadelerini kullandı. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Çözüm sürecinin yeniden başlayacağı iddiaları) Bir gündem yok, bu sadece belli çevreler tarafından ortaya çıkarılan bir gündem." diye konuştu. 

"Türkiye hem İstanbul seçimini yapabilecek hem reform sürecine odaklanabilecek"

Çelik, "TÜSİAD, YSK'nın yetkilerine sahip bir kurum değil fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum. Her ne siyasi tartışma olsa kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsediyor." dedi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye hem İstanbul seçimini yapabilecek hem reform sürecine odaklanabilecek hem ekonomiyle hem demokratikleşmeyle ilgili süreçleri güçlü bir şekilde ilerletebilecek bir ülke." ifadelerini kullandı. 

Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'de birimlere talimatını vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır." bilgisini verdi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "YSK'nin hukuk temelinde ortaya koyduğu bir kararın ve netice olarak millet iradesine başvurmak üzere seçime gidilecek olunmasının TÜSİAD gibi bir kurumda kaygı uyandırması bizim açımızdan kaygı vericidir." dedi. 

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 06:25
  1. İstanbul
  2. ömer çelik
  3. seçim
  4. açıklama

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