Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Rezalete tepkiler çığ gibi

Edirne'de bir eğlence mekânında düzenlenen maskeli baloda yaşanan çirkin görüntüler, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Üzerinde imam cübbesi, elinde alkol şişesiyle yağmur duası yapar gibi poz veren Feyzi T.T. isimli şahsın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan şahıs, kısa sürede serbest bırakıldı. Ancak bu karar, vatandaşlar arasında “Dini değerlere hakaret bu kadar kolay mı affediliyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Olay sonrası açıklama yapan Diyanet-Sen Edirne Şubesi, bu tür eylemlerin toplumun inançlarına açık bir saldırı olduğunu vurgulayarak, “Manevi değerlere yapılan bu ahlaksızlık cezasız kalmamalı!” ifadelerini kullandı.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. maddesi uyarınca “dini değerleri alenen aşağılama” kapsamında sürerken, halk arasında “Bu tür provokasyonlar artık durdurulmalı!” sesleri yükseldi.