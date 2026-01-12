İsrail'den suikast girişimi

İsrail, Kasım 2024’te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA) Sıddikin beldesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda yaralanan kişi Sur’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İsrail’e ait bir başka İHA'nın gece saatlerinde güneydeki Ayn el-Adisa beldesinde bir binaya iki bomba attığı ve ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

İsrail’in ateşkese rağmen devam eden saldırıları, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açarken, Tel Aviv yönetiminin son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi ve uzun süredir işgal altında tuttuğu bazı Lübnan bölgelerini kontrol etmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail’in Ekim 2023’te başlayan ve Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşen Lübnan’a yönelik saldırılarında 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.