  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den Suriye’de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu Küstah Yunan, Başkan Erdoğan’ı tehdit etmişti! İYİ Partili isimden bomba yorum Dünya devleri Antalya'ya geliyor! Türkiye iklim diplomasisinin yeni lideri oluyor! ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak Maduro’dan günler sonra ilk mesaj ‘Üzgün değilim' Bakan Tunç'tan fabrikalara dönüşen cezaevlerindeki üretim sürecine ilişkin paylaşımı: Üreterek ıslah ediyoruz Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı Trump’ın talimatı ABD ordusuna bile pes dedirtti! 5 yaşındaki çocuk gibi İddiaların ardı arkası kesilmiyordu! Başsavcılıktan Ekol TV açıklaması Hakikatin sesi gürleşiyor: "Manşetlerin Dili" Akit Tv ekranlarında yeni bir sunumla devam ediyor!
Dünya Halep'te kirli tuzak deşifre oldu: Hastaneyi terör karargahına çevirmişler!
Dünya

Halep'te kirli tuzak deşifre oldu: Hastaneyi terör karargahına çevirmişler!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye ordusunun Halep’in Şeyh Maksud mahallesini YPG/SDG’den temizlemesinin ardından terörün sinsi yüzü bir kez daha belgelendi. Örgütün hastaneyi mühimmat deposu olarak kullandığı ve binanın her noktasını patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı.

Halep’in terörden arındırılan son noktası olan Şeyh Maksud Mahallesi’nde hayat kademeli olarak normale dönerken, bölgedeki "Yasin Hastanesi"nde karşılaşılan manzara dehşete düşürdü.

Örgütün işgal süresince "Halit Fecir" adını verdiği ve sağlık hizmeti yerine askeri karargah olarak kullandığı hastane, ilk kez görüntülendi.

Bina içerisinde lav silahları, roketatarlar, el bombaları ve binlerce merminin yanı sıra patlayıcılarla tuzaklanmış tüneller tespit edildi.

HASTANEYİ PATLAYICILARLA TUZAKLAYIP KAÇTILAR

Güvenlik güçleri, hastanenin alt katlarında örgüte ait tünellerin bombalarla tuzaklanmış olması nedeniyle giriş-çıkışları yasakladı.

Bölge halkını canlı kalkan olarak kullanan terör unsurlarının, mahalleden tahliye edilmeden önce kamu binalarını ve sivil yerleşim yerlerini patlayıcılarla doldurduğu bildirildi.

Mühendislik birimleri mahallede tuzak imha çalışmalarını sürdürürken, çatışmaların izleri her sokakta hala belirginliğini koruyor.

HALEP'TE KADEMELİ DÖNÜŞ VE SESSİZLİK

Şiddetli çatışmaların ardından güvenli koridorlar üzerinden mahalleyi terk eden ailelerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı.

Ancak ticari hayatın durma noktasına geldiği bölgede dükkanların çoğu hala kapalı.

Hasar görmüş binalar ve tahrip olan altyapı arasında yaşam mücadelesi veren Halep sakinleri, güvenliğin tamamen tesis edilmesini bekliyor.

Ordu yetkilileri, mahalle genelinde arama-tarama faaliyetlerinin bitmesiyle hayatın tam anlamıyla canlanacağını duyurdu.

 

Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı!
Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı!

Gündem

Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı!

ABD’den Suriye’de dev operasyon: "Sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz!"
ABD’den Suriye’de dev operasyon: "Sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz!"

Dünya

ABD’den Suriye’de dev operasyon: "Sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz!"

Halep’te SDG mahallelerinde denetim sağlandı: Mayınlı tuzaklara karşı büyük temizlik operasyonu!
Halep’te SDG mahallelerinde denetim sağlandı: Mayınlı tuzaklara karşı büyük temizlik operasyonu!

Dünya

Halep’te SDG mahallelerinde denetim sağlandı: Mayınlı tuzaklara karşı büyük temizlik operasyonu!

Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler
Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler

Gündem

Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler

Suriye'den İsrail hamlesi! Ahmed Şara yönetiminden normalleşme sinyali mi geliyor?
Suriye'den İsrail hamlesi! Ahmed Şara yönetiminden normalleşme sinyali mi geliyor?

Gündem

Suriye'den İsrail hamlesi! Ahmed Şara yönetiminden normalleşme sinyali mi geliyor?

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

ABD’den Suriye’de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu
ABD’den Suriye’de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu

Gündem

ABD’den Suriye’de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu

SDG'nin Halep'teki saldırılarında can kaybı artıyor
SDG'nin Halep'teki saldırılarında can kaybı artıyor

Dünya

SDG'nin Halep'teki saldırılarında can kaybı artıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Bunlar şerefsizler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23