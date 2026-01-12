Halep'te kirli tuzak deşifre oldu: Hastaneyi terör karargahına çevirmişler!
Suriye ordusunun Halep’in Şeyh Maksud mahallesini YPG/SDG’den temizlemesinin ardından terörün sinsi yüzü bir kez daha belgelendi. Örgütün hastaneyi mühimmat deposu olarak kullandığı ve binanın her noktasını patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı.
Halep’in terörden arındırılan son noktası olan Şeyh Maksud Mahallesi’nde hayat kademeli olarak normale dönerken, bölgedeki "Yasin Hastanesi"nde karşılaşılan manzara dehşete düşürdü.
Örgütün işgal süresince "Halit Fecir" adını verdiği ve sağlık hizmeti yerine askeri karargah olarak kullandığı hastane, ilk kez görüntülendi.
Bina içerisinde lav silahları, roketatarlar, el bombaları ve binlerce merminin yanı sıra patlayıcılarla tuzaklanmış tüneller tespit edildi.
HASTANEYİ PATLAYICILARLA TUZAKLAYIP KAÇTILAR
Güvenlik güçleri, hastanenin alt katlarında örgüte ait tünellerin bombalarla tuzaklanmış olması nedeniyle giriş-çıkışları yasakladı.
Bölge halkını canlı kalkan olarak kullanan terör unsurlarının, mahalleden tahliye edilmeden önce kamu binalarını ve sivil yerleşim yerlerini patlayıcılarla doldurduğu bildirildi.
Mühendislik birimleri mahallede tuzak imha çalışmalarını sürdürürken, çatışmaların izleri her sokakta hala belirginliğini koruyor.
HALEP'TE KADEMELİ DÖNÜŞ VE SESSİZLİK
Şiddetli çatışmaların ardından güvenli koridorlar üzerinden mahalleyi terk eden ailelerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı.
Ancak ticari hayatın durma noktasına geldiği bölgede dükkanların çoğu hala kapalı.
Hasar görmüş binalar ve tahrip olan altyapı arasında yaşam mücadelesi veren Halep sakinleri, güvenliğin tamamen tesis edilmesini bekliyor.
Ordu yetkilileri, mahalle genelinde arama-tarama faaliyetlerinin bitmesiyle hayatın tam anlamıyla canlanacağını duyurdu.
