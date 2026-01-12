  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Eğitim Kütahya’da eğitime kar engeli
Eğitim

Kütahya’da eğitime kar engeli

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kütahya’da eğitime kar engeli

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Dumlupınar ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz etkiledi. Dumlupınar Kaymakamlığı kar yağışının ardından eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kaymakamlık açıklamasında, “İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12.01.2026 günü ilçe genelindeki eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz” denildi.

