Aktüel
Pazar tezgahında nostalji rüzgarı
Giriş Tarihi:

Pazar tezgahında nostalji rüzgarı

Konya'da her ay düzenli olarak kurulan antika pazarı, geçmişin izlerini taşıyan eserleri meraklılarıyla buluşturuyor. Osmanlı döneminden günümüze uzanan çok sayıda antika, nostalji tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Büyüksinan Pazar Yeri'nde her ayın ikinci pazar günü kurulan antika pazarı, antikacılar ile vatandaşları bir araya getiriyor.

Konya başta olmak üzere çevre illerden gelen antika tutkunları ve esnafın katılımıyla kurulan pazarda, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait birbirinden değerli eserler sergileniyor.

Antika pazarında eski paralar, bakır eşyalar, saat, lamba, tablo, gramofon, plak, radyo, fotoğraf makinesi gibi birçok ürün alıcı buluyor.

Gramofonlardan yükselen nostaljik müzikler eşliğinde pazarı gezen ziyaretçiler, hem geçmişe yolculuk yapıyor hem de antika eşya satın alma imkanı buluyor. Büyüklerin yanı sıra çocukların da ilgi gösterdiği pazar, Konya'da nostalji severlerin buluşma noktası oluyor.

Selçuklu Antikacı ve Koleksiyoncular Derneği Başkanı Uğur Bitim, daha önce antika pazarını Meram Melikşah Pazar Yerinde açtıklarını anlatarak, "Pazar yerinin etrafı açık olduğundan dolayı kapattık. 5-6 ay ara verdikten sonra da Büyüksinan Pazar Yerinde her ayın 2. haftasında antika pazarı devam ediyor.

Tüm antika meraklılarını bekliyoruz. Ben bu işe 2013'te başladım. Kimse ticaretini yapmıyordu, böyle yaygın değildi. Şimdi Konya'da böyle bir organizasyonu tutturduk.

Burada herkesin antika ürün satmasına ve bundan para kazanmasına vesile olduk. Antika ürünler, hediyelik eşyalar, antikanın yeni motifleri de gelebiliyor. Sadece antika olarak da bakmıyoruz" dedi.

Konya Antika Pazar Esnafları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özeskiciler de, "Öncelikle biz antika eşyayı eski bir eşya olarak görmüyoruz. Tamamıyla bir kültür mirası olarak görüyoruz. Geçmişten günümüze bir köprü, bir araç vazifesi olarak görüyoruz.

Çünkü buradaki ürünlerin hepsinin bir hikayesi var. Hepsinin bir yaşanmışlığı var. Bu anlamda da bu ürünleri, bu zenginlikleri görmeye antika severlerimizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Esnaflar ise hem antika hem de el emeği olan ürünleri burada sattıklarını belirtti. Vatandaşlar da bu pazarın insanları eskiye götürdüklerini söyleyerek, tüm antika severlerin görmelerini tavsiye etti.

