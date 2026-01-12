  • İSTANBUL
Dünya Netanyahu’dan İran çıkışı: "Zulüm bitecek, yeniden sadık ortaklar olacağız!"
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’daki protestoları yakından takip ettiklerini belirten İsrail Başbakanı Netanyahu, "Pers ulusunun yakında özgürleşeceğine" inandığını söyledi. Netanyahu, İran’daki mevcut yönetimin devrileceğini ima ederek, gelecekte iki ülkenin tekrar "sadık ortaklar" haline geleceğini iddia etti.

Netanyahu, kabine toplantısının açılışında İran'da devam eden toplumsal hareketliliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Protestoların ülkenin her köşesine yayıldığını savunan Netanyahu, İsrail halkının İran vatandaşlarının sergilediği cesarete büyük bir hayranlık duyduğunu ifade etti.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ"

İran’daki olaylarda masum sivillere yönelik şiddeti kınayan Netanyahu, "İsrail, İran halkının özgürlük mücadelesini destekliyor ve sivillerin katledilmesini şiddetle lanetliyor" dedi.

Mevcut rejimi "zulüm" olarak nitelendiren İsrail Başbakanı, Pers ulusunun çok yakında bu durumdan kurtulacağını öne sürdü.

TARİHİ ORTAKLIĞA ATIF

Netanyahu’nun konuşmasındaki en dikkat çekici nokta ise iki ülkenin geleceğine dair kurduğu senaryo oldu.

İran’da yönetimin değişmesiyle birlikte düşmanlığın sona ereceğini iddia eden Netanyahu, "O gün geldiğinde, İsrail ve İran yeniden sadık ortaklar olacaklar" diyerek 1979 öncesindeki diplomatik ilişkilere atıfta bulundu.

Bu açıklamalar, bölgedeki tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Washington ve Tahran hattında nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu oldu.

Vatansever

Vay şerefsiz siyonist ahlaksızlar..Bekleyin bakalım, belanızı nereden bulacaksınız..İran büyük hatalar yaptı. Suriyede mezhepçilik yaptı. Bunu uzanabildiği her yerde yaptı. Çok Müslüman kanı döktü. Neticede Rabbim zulmünü dünya eşkıyalarini onlara musallat etti..Ancak,son noktada yine ona destek veririz.
