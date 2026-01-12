Poşet krizi sonrası Galatasaray'da şimdi de Uğurcan Çakır krizi mi?
Taraftara poşet kriziyle gündeme gelen Galatasaray'da şimdi de Uğurcan krizi mi patlak verdi...
Yönetime yakın sosyal medya hesapları, Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa finalinde yedek kalmasına tepki gösterdiğini ve tesislerde 'arıza çıkardığına' dair söylentiler yaydı. Birinci kaleci tartışmaları sürerken, Galatasaray’ın Türkiye Kupası'nda oynanacağı Fethiye maçında da kaleyi yine Günay Güvenç’in koruyacağı bildirildi.
Süper Kupa finalinde teknik direktör Okan Buruk’un Günay Güvenç tercihi Galatasaray camiasında yankı uyandırdı. Sezon başından bu yana savunma hattıyla yakaladığı uyumla dikkat çeken milli kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine finalde Günay'ın oynaması sorun oldu. Bu kararın perde arkasında yaşananlar dedikoduları da patlattı.
İddialara göre Okan Buruk kupa rotasyonuna yarı finalde başlamayı planlıyordu. Ancak Uğurcan eski takımı Trabzonspor’a karşı sahada olmak istedi. Buruk bu kararı finale erteledi. Bazılarına göre Uğurcan Çakır, yedek kalacağını finalden bir gün önce öğrendi. Bazılarına göre de daha Trabzonspor maçından önce biliyordu.
Yedek kalacağını bir gün önce öğrendiğini iddia edenlere göre Uğurcan bu kararı öğrenince morali bozuldu. Bu durum Kemerburgaz tesislerinde gerginliğe yol açtı.
Uğurcan’ın kulübeye çekilmesi sadece teknik bir karar olarak kalmadı. Yönetime yakın olarak bilinen sosyal medya hesapları, milli kalecinin bu duruma tepki gösterdiğini ve tesislerde "arıza çıkardığına" dair iddia etti.
Sezon başından beri Uğurcan ile oynamaya alışan savunma hattının, Günay ile olan uyumsuzluğu da sahaya doğrudan yansıdı. Özellikle Günay'ın takımı uzun toplarla atağa kaldıramaması eleştiri oklarını Okan Buruk’a çevirdi.
Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada Günay tercihini şu sözlerle savundu: - Geçen sene kupada bütün maçları Günay ile oynadık. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında çok iyi performanslar sergiledi. Uğurcan zaten Trabzonspor maçında iyiydi ancak ara sıra Günay'ın da oynaması bizim için önemli. Bu tamamen bir tercihti.
Tartışmalar sürerken, Galatasaray’ın Türkiye Kupası'nda oynanacağı Fethiye maçında da kaleyi yine Günay Güvenç’in koruması bekleniyor. Milli Takım’ın as kalecisi konumundaki Uğurcan'ın tutumu şimdiden merak konusu oldu.
