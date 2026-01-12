Poşet krizi sonrası Galatasaray'da şimdi de Uğurcan Çakır krizi mi?

Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada Günay tercihini şu sözlerle savundu: - Geçen sene kupada bütün maçları Günay ile oynadık. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında çok iyi performanslar sergiledi. Uğurcan zaten Trabzonspor maçında iyiydi ancak ara sıra Günay'ın da oynaması bizim için önemli. Bu tamamen bir tercihti.