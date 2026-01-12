  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolar üçüncü haftasına girerken askeri müdahale sinyali verdi. Ordunun "çok güçlü seçenekleri" incelediğini belirten Trump, internet kesintisini aşmak için Elon Musk ile görüşeceğini açıklayarak Tahran yönetimine gözdağı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da yükselen tansiyon ve artan can kayıpları üzerine Beyaz Saray’ın sessizliğini bozdu.

Pazar günü Mar-a-Lago’daki konutundan Washington’a dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Tahran rejimine yönelik müdahale ihtimalinin masada olduğunu resmen doğruladı.

Trump, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Ordu konuyu inceliyor ve biz de bazı çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz. Yakında bir karar vereceğiz" diyerek askeri saldırı dahil tüm opsiyonların açık olduğunu belirtti.

ELON MUSK VE STARLINK HAMLESİ

Haberin en dikkat çekici detaylarından biri de Trump’ın teknoloji dünyasıyla iş birliği mesajı oldu.

İran hükümetinin ülke genelinde uyguladığı internet kesintisini delmek için plan yaptıklarını söyleyen Trump, "İran’da internet erişimini sağlayabiliriz.

Bu konuyu Elon Musk ile bizzat görüşeceğim" dedi. Ülkede yasaklı olmasına rağmen bazı protestocuların SpaceX’e ait Starlink uydularıyla internete bağlandığı haberleri, ABD’nin bu alandaki desteğini artırabileceğini gösteriyor.

MASADAKİ SEÇENEKLER: SİBER SİLAHLAR VE ASKERİ HAREKAT

Diplomatik kaynaklar, ABD’nin değerlendirdiği "güçlü seçeneklerin" sadece ekonomik yaptırımlarla sınırlı olmadığını belirtiyor.

Masada İran’ın stratejik askeri ve sivil tesislerine yönelik hava saldırıları, gizli siber silahların kullanımı ve hükümet karşıtı gruplara dijital destek sağlanması gibi kritik başlıklar bulunuyor.

Washington-Tahran hattında ipler kopma noktasına gelirken, Trump'ın "Ordu inceliyor" çıkışı bölgedeki askeri hareketliliği en üst seviyeye çıkardı.

 

