İsrail ve Almanya’dan siber ittifak: Güvenlik işbirliği stratejik düzeye taşındı!

İsrail ve Almanya, teknoloji ve güvenlik alanındaki bağlarını yeni bir boyuta taşıdı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre; Başbakan Binyamin Netanyahu ile Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, siber savunma işbirliği anlaşması ve kapsamlı bir ortak bildiriyi imzaladı.

Bu imza ile iki ülke arasındaki güvenlik makamlarının siber savunma ve ileri teknoloji alanlarındaki ortaklığı resmileşmiş oldu.

"ALMANYA'NIN TARİHİ SORUMLULUĞU"

İmzalanan bildiride, işbirliğinin sadece teknik değil, aynı zamanda tarihi bir boyutu olduğu vurgulandı.

Metinde, bu ortaklığın Almanya'nın Holokost'un anısını yaşatma sorumluluğunun bir yansıması olduğu kaydedildi.

Netanyahu, imzalanan bildirinin iki ülke arasındaki derin işbirliğini güvence altına aldığını belirterek, "Güvenlik taahhüdümüzü artık ortak eyleme dönüştürüyoruz" dedi.

ARROW SİSTEMİNDEN SONRA YENİ ADIM

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce imzalanan Arrow hava savunma sistemleri anlaşmasını hatırlatarak, Almanya ile İsrail'in her geçen gün daha da yakınlaştığına dikkat çekti.

Siber savunma anlaşmasıyla birlikte iki ülke, dijital dünyadaki tehditlere karşı ortak kalkan oluşturmayı ve savunma kapasitelerini entegre etmeyi hedefliyor.