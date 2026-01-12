  • İSTANBUL
ABD'de alıkonulan Maduro'dan ilk mesaj: "Biz iyiyiz, ben bir savaşçıyım!"
Dünya

ABD’de alıkonulan Maduro’dan ilk mesaj: "Biz iyiyiz, ben bir savaşçıyım!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’de alıkonulan Maduro’dan ilk mesaj: "Biz iyiyiz, ben bir savaşçıyım!"

ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, oğlu aracılığıyla dünyaya "yıkılmadım" mesajı gönderdi. Avukatları kanalıyla açıklama yapan Maduro, sağlık durumunun iyi olduğunu ve mücadelesine devam ettiğini vurgularken; Venezuela hükümeti "Başkanımızı geri getireceğiz" çıkışında bulundu.

Venezuela’da sular durulmuyor. ABD’nin alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun durumuyla ilgili ilk resmi açıklama, oğlu ve milletvekili Nicolas Maduro Guerra’dan geldi.

Babasının avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajı kamuoyuyla paylaşan Guerra, Maduro’nun fiziksel ve ruhsal olarak "iyi ve kararlı" olduğunu belirtti.

İktidardaki Birleşik Sosyalist Parti yöneticilerine seslenen Guerra, "Üzgün değiliz, güçlüyüz" mesajını iletti.

"CHAVISMO'NUN GÜCÜ BİRLİKTEN GELİR"

Babasının bizzat gönderdiği, "Biz iyiyiz. Ben bir savaşçıyım" sözlerini aktaran Guerra, Maduro’nun iradesinin kırılmadığını ifade etti.

Destekçilerine birlik çağrısında bulunan Guerra, "Chavismo'nun gücü birlikten geliyor. Ne olursa olsun bir arada kalmalıyız" dedi.

Bu açıklamalar, Maduro sonrası yönetimde bir çatlak oluşup oluşmayacağı tartışmalarına iktidar kanadından verilen net bir yanıt olarak görüldü.

RODRIGUEZ: BELİRSİZLİK YOK, GERİ GETİRECEĞİZ

Öte yandan Venezuela’nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Miranda eyaletindeki bir etkinlikte halka hitap etti.

Ülkede bir yönetim boşluğu yaşanmadığını savunan Rodriguez, "Yönetim halkın elindedir ve başında Başkan Nicolas Maduro vardır" diyerek, Maduro ve eşini ülkeye geri getirmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını ilan etti.

Washington-Karakas hattındaki bu gerilimli bekleyiş devam ederken, Maduro’nun ABD’deki hukuki süreci merakla takip ediliyor.

 

Ali

Maduro bir kahramandır. Sarı seytan Trump ise bir şeytandır. Çöptür. Süpürülür giderrr. Göreceksiniz.
