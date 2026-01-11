Türk savunma sanayiinde seri üretim rekoru: Yıllık 120 bin dron kapasitesine ulaşıldı!

Türkiye, modern savaş doktrinlerinin merkezine yerleşen dron teknolojisinde üretim kapasitesini devasa boyutlara taşıdı.

Baykar tarafından desteklenen ve 2024 yılında faaliyetlerine başlayan Skydagger, FPV (First Person View) kamikaze dron üretiminde dünya çapında bir rekor kırdı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Skydagger üretim hattının yıllık 120 bin dron kapasitesine eriştiğini açıkladı.

Bayraktar; motorundan uçuş kontrol bilgisayarına, bataryasından harp başlığına kadar her bileşenin yerli ve milli olduğunu vurguladı.

SKYDAGGER AİLESİ GENİŞLİYOR: 10 KG MÜHİMMAT TAŞIYAN DEV VE MİNİ MODELLER

Ürün yelpazesini hızla genişleten şirket; mevcut 7, 10 ve 15 inçlik modellerine Skydagger 15 Plus ve Skydagger Mini’yi ekledi.

15 Plus modeli 10 kilogramlık devasa bir mühimmat kapasitesiyle öne çıkarken, Mini modeli ise şehir içi nokta operasyonlar için 500 gramlık antipersonel mühimmat taşıyor.

Yerlilik oranını yüzde 80'in üzerine çıkaran Skydagger, bu yıl içerisinde yüzde 100 yerli üretim hedefine ulaşmayı planlıyor.

DÜNYA TÜRK DRONLARINI SEÇİYOR: 14 ÜLKEYE İHRACAT

Sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayan Skydagger, geçtiğimiz yıl 14 farklı ülkeye yaklaşık 30 bin dron ihraç ederek küresel pazarda büyük bir başarı yakaladı.

Elektronik harp saldırılarına karşı "jammer" dayanıklılığı ve 3 aşamalı emniyet sistemiyle donatılan akıllı mühimmatlar, ürünlerin tercih edilmesindeki en kritik faktörler olarak görülüyor.

Ayrıca online simülasyon destekli eğitimlerle bir personelin sadece iki haftada atış yapacak seviyeye getirilmesi, operasyonel hızı en üst seviyeye çıkarıyor.