ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında!

Soykırımcı israil medyası, Amerikan bombardıman ve yakıt ikmal uçaklarının İran sınırına yakın uçuşlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Soykırımcı israil medyasının geçtiği haberlere göre, Amerikan uçakları İran hava sahasına yakın bölgelerde uçuş yapıyor. Bu durum, Tahran'a yönelik olası bir askeri saldırının işaretçisi olabilir.

israilin Kanal 14 televizyonuna göre, İran hava sahası yakınındaki Amerikan uçaklarının sayısı artış gösterdi ve bu uçaklar bölge çevresinde uçuş yaparken gözlemlendi.

Haberde, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nden KC-135R yakıt ikmal uçakları ile B-52 bombardıman uçaklarının havalandığı belirtildi. Beyaz Saray'ın Pazar akşamı yaptığı bir paylaşımın ardından, son saatlerde çok sayıda KC-135R yakıt ikmal uçağı ve B-52 bombardıman uçağı söz konusu üsten havalanmış durumda.

Beyaz Saray'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Tanrı askerlerimizi korusun, Tanrı Amerika’yı korusun."

Paylaşıma, ABD Başkanı Donald Trump’ın "45–47" (45. ve 47. başkanlık dönemlerini ifade eden) yazılı bir şapka taktığı ve "Amerika’yı Yeniden Harika Yapalım" (Make America Great Again) sloganının yer aldığı bir fotoğraf eşlik etti.

Öte yandan Pentagon binasına yakın pizzacıların sipariş taleplerinde keskin bir artış gözlendi. Bu durum, "Dog Fight" adlı platform tarafından olası bir askeri saldırının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Aynı gün, Amerikalı bir yetkili “Politico” haber sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda Orta Doğu’da Amerikan kuvvetlerinin ya da askeri unsurlarının büyük bir hareketliliği söz konusu değil. Başkanın karar vermesi için kısa bir zaman aralığı var."