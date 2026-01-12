  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız! CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar! Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ‘dron olaylarını’ soruşturma çağrısı Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu Kendi ülkesine düşman, Etiyopya’ya hayran: Sözcü’nün havalimanı ikiyüzlülüğü deşifre oldu! ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı Sanat maskeli İsrail iş birliğine tokat: Yönetmen Necmi Sancak İKSV’den aldığı ödülünü çöpe fırlattı! Dr. Altay Cem Meriç, Anonim görünümlü beşinci kol faaliyetlerini tek tek deşifre etti SDG'nin Halep'teki saldırılarında can kaybı artıyor
Dünya ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında!
Dünya

ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında!

Soykırımcı israil medyası, Amerikan bombardıman ve yakıt ikmal uçaklarının İran sınırına yakın uçuşlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Soykırımcı israil medyası, Amerikan bombardıman ve yakıt ikmal uçaklarının İran sınırına yakın uçuşlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Soykırımcı israil medyasının geçtiği haberlere göre, Amerikan uçakları İran hava sahasına yakın bölgelerde uçuş yapıyor. Bu durum, Tahran'a yönelik olası bir askeri saldırının işaretçisi olabilir.

israilin Kanal 14 televizyonuna göre, İran hava sahası yakınındaki Amerikan uçaklarının sayısı artış gösterdi ve bu uçaklar bölge çevresinde uçuş yaparken gözlemlendi.

Haberde, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nden KC-135R yakıt ikmal uçakları ile B-52 bombardıman uçaklarının havalandığı belirtildi. Beyaz Saray'ın Pazar akşamı yaptığı bir paylaşımın ardından, son saatlerde çok sayıda KC-135R yakıt ikmal uçağı ve B-52 bombardıman uçağı söz konusu üsten havalanmış durumda.

 

Beyaz Saray'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Tanrı askerlerimizi korusun, Tanrı Amerika’yı korusun."

Paylaşıma, ABD Başkanı Donald Trump’ın "45–47" (45. ve 47. başkanlık dönemlerini ifade eden) yazılı bir şapka taktığı ve "Amerika’yı Yeniden Harika Yapalım" (Make America Great Again) sloganının yer aldığı bir fotoğraf eşlik etti.

Öte yandan Pentagon binasına yakın pizzacıların sipariş taleplerinde keskin bir artış gözlendi. Bu durum, "Dog Fight" adlı platform tarafından olası bir askeri saldırının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Aynı gün, Amerikalı bir yetkili “Politico” haber sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda Orta Doğu’da Amerikan kuvvetlerinin ya da askeri unsurlarının büyük bir hareketliliği söz konusu değil. Başkanın karar vermesi için kısa bir zaman aralığı var."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Güney Doğulu

Allah c.c siyonizmi ve katil, işgalci, siyonist emperyalist İsrail ve ABD'Yİ kahretsin.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23