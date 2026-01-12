  • İSTANBUL
Spor

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

Yarın

13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses

15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar

18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan

20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş

