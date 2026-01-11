Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"

"Dsi’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"

Sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarına yanıt veren Bakan Yumaklı, Ankara’nın içine düştüğü içler acısı durumu şu sözlerle özetledi:

"Sayın Özgür Özel, Mansur Yavaş’ın yaptığı veya yaptırdığı baraj yoktur. Dsi’nin yapıp teslim ettiği suyu, vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır. Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremiyorsunuz, çeşmesinden suyu akıtamıyorsunuz. Konu bu!"

Başkentte bidonlu kuyruklar: 2026 yılında CHP ortaçağı!

Yumaklı, yapılan az buçuk yatırımın da yanlış yapıldığını ve Ankara halkının su kuyruklarına mahkum edildiğini belirterek şunları kaydetti:

2026 yılında Türkiye Cumhuriyetinin başkentinde, vatandaşları ellerinde bidonlarla akan çeşme bulmaya mahkum etmişsiniz.

Barajlardan, kuyulardan Dsi’nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz.

Seçimlerde verdiğiniz vaatleri unutmuşsunuz.

"Laf cambazlığı yapmayın, işinizi yapın!"

Halkın susuzluk, trafik, çöp ve çamurla mağdur edilmesine sert tepki gösteren Bakan Yumaklı, Chp zihniyetine seslenerek, "Laf cambazlıklarınız beceriksizliklerinizi örtmüyor, bilesiniz. Zahmet edip sorumluluklarınızı yerine getirin. İşinizi yapın! Yapamayacaksanız da açıkça söyleyin, biz gereğini yapar, vatandaşımızı mağdur etmeyiz" ifadelerini kullandı. Yumaklı ayrıca, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu zihniyetin ıslah olması için çok kez dua ettiğini de hatırlattı.