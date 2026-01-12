  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı Sanat maskeli İsrail iş birliğine tokat: Yönetmen Necmi Sancak İKSV’den aldığı ödülünü çöpe fırlattı! Dr. Altay Cem Meriç, Anonim görünümlü beşinci kol faaliyetlerini tek tek deşifre etti SDG'nin Halep'teki saldırılarında can kaybı artıyor Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak ABD’den Suriye’de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu Küstah Yunan, Başkan Erdoğan’ı tehdit etmişti! İYİ Partili isimden bomba yorum Dünya devleri Antalya'ya geliyor! Türkiye iklim diplomasisinin yeni lideri oluyor! ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak Maduro’dan günler sonra ilk mesaj ‘Üzgün değilim'
Dünya ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı!
Dünya

ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı!

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'nin (ICE) Minneapolis'teki operasyonu sırasında bir kadının hayatını öldürmesi, ülke tarihinin en geniş kapsamlı protesto dalgalarından birini tetikledi. "Tarih sizi izliyor" sloganlarıyla sokaklara dökülen halk, federal göçmenlik politikalarına karşı bayrak açtı.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'nin (ICE) Minneapolis'teki operasyonu sırasında bir kadının hayatını öldürmesi, ülke tarihinin en geniş kapsamlı protesto dalgalarından birini tetikledi. "Tarih sizi izliyor" sloganlarıyla sokaklara dökülen halk, federal göçmenlik politikalarına karşı bayrak açtı.

ABD, Minnesota eyaletinde bir kadının öldürüldüğü ICE operasyonunun ardından kaosun eşiğine geldi. 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good’un bir operasyon sırasında vurularak öldürülmesi, halkı ayağa kaldırdı. Minneapolis'te başlayan yerel tepki, kısa sürede kartopu etkisi yaratarak ABD’nin 50 eyaletinin tamamına yayıldı.

 

Protestoların odağında "sorumluluk" ve "adalet" var

Binlerce gösterici, sadece Minneapolis sokaklarını değil, ülke genelindeki federal binaları ve ICE ajanlarının konakladığı otelleri kuşatmış durumda. Eylemcilerin temel talepleri şunlar:

Sıkı Denetim: ICE operasyonlarının şeffaf ve denetlenebilir olması.

Hesap Verilebilirlik: Renee Nicole Macklin Good'un ölümüne yol açan sorumluların yargılanması.

Politika Değişikliği: Mevcut göçmenlik yasalarının siviller üzerindeki baskısının sona erdirilmesi.

Olayların merkezi Minneapolis’te tansiyon düşmemekte. Whipple Federal Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, tesisten ayrılmaya çalışan federal ajanlara ait araçların önünü kesti.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan arbedede polis sert müdahalede bulundu.

Yaşanan gerilim sırasında en az bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

 

"Tarih Sizi İzliyor"

Gösterilerde en sık duyulan ve pankartlara taşınan slogan "Tarih sizi izliyor" (History is watching you) oldu. Protestocular, kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin sınırlandırılması gerektiğini savunurken, sivil toplum kuruluşları da federal uygulamaların halk üzerinde yarattığı travmaya dikkat çekti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23