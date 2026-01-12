ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı!

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'nin (ICE) Minneapolis'teki operasyonu sırasında bir kadının hayatını öldürmesi, ülke tarihinin en geniş kapsamlı protesto dalgalarından birini tetikledi. "Tarih sizi izliyor" sloganlarıyla sokaklara dökülen halk, federal göçmenlik politikalarına karşı bayrak açtı.

ABD, Minnesota eyaletinde bir kadının öldürüldüğü ICE operasyonunun ardından kaosun eşiğine geldi. 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good’un bir operasyon sırasında vurularak öldürülmesi, halkı ayağa kaldırdı. Minneapolis'te başlayan yerel tepki, kısa sürede kartopu etkisi yaratarak ABD’nin 50 eyaletinin tamamına yayıldı.

Protestoların odağında "sorumluluk" ve "adalet" var

Binlerce gösterici, sadece Minneapolis sokaklarını değil, ülke genelindeki federal binaları ve ICE ajanlarının konakladığı otelleri kuşatmış durumda. Eylemcilerin temel talepleri şunlar:

Sıkı Denetim: ICE operasyonlarının şeffaf ve denetlenebilir olması.

Hesap Verilebilirlik: Renee Nicole Macklin Good'un ölümüne yol açan sorumluların yargılanması.

Politika Değişikliği: Mevcut göçmenlik yasalarının siviller üzerindeki baskısının sona erdirilmesi.

Olayların merkezi Minneapolis’te tansiyon düşmemekte. Whipple Federal Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, tesisten ayrılmaya çalışan federal ajanlara ait araçların önünü kesti.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan arbedede polis sert müdahalede bulundu.

Yaşanan gerilim sırasında en az bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

"Tarih Sizi İzliyor"

Gösterilerde en sık duyulan ve pankartlara taşınan slogan "Tarih sizi izliyor" (History is watching you) oldu. Protestocular, kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin sınırlandırılması gerektiğini savunurken, sivil toplum kuruluşları da federal uygulamaların halk üzerinde yarattığı travmaya dikkat çekti.