Vurgun yapan dolandırıcıdan pes dedirten taktik! Kadıköy'de yaşlı kadını bankacı yalanıyla çarptı!

İstanbul’un göbeği Kadıköy’de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık vakası daha yaşandı. 62 yaşındaki Nuran Ö.’yü telefonla arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs, güven telkin eden konuşmalarıyla yaşlı kadını tuzağına düşürdü. Sahte bankacı, kurbanının hesabındaki tam 809 bin lirayı çeşitli yöntemlerle kendi hesabına aktararak kayıplara karıştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde yaşayan Nuran Ö.'nün (62), 7 Ocak'ta cep telefonuyla arayan kişi tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin, aradığı müştekiye kendisini banka personeli olarak tanıttığını, mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı bahanesi ve yönlendirmesiyle belirttiği hesaba 809 bin lira göndermesini sağlayarak şüpheliyi dolandırdığı anlaşıldı.

 

 

TUTUKLANDI

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Fırkan D.'yi (22) aynı gün gözaltına alarak emniyete getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Dolandırıcının hesaba attırdığı parayı çekmek için bankaya geldiği anlar kameralara yansıdı.

