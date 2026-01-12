İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!

Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları 1000 TL geriler mi? İslam Memiş’in “altın pahalıya alınıyor” çıkışı sonrası gözler altın piyasalarına çevrildi. Altın kaçakçılığı operasyonları, kota yasağı ve Kapalıçarşı’daki karaborsa iddiaları yatırımcıyı tedirgin etti. Altın düşer mi son dakika İslam Memiş'ten dikkat çeken altın açıklaması.

1 gr altın ne kadar? 2026 çeyrek fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları neden düşecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın kaçakçılığı operasyonları sonrası yaptığı açıklamalarla piyasaları sarstı. Kota yasağının 2026 yılında kalkacağını belirten Memiş, bu gelişmenin gram altın fiyatlarında kademeli olarak en az 1000 TL düşüşe yol açabileceğini söyledi. “Vatandaş altını pahalıya alıyor” diyen Memiş’in sözleri, altın fiyatları ve Kapalıçarşı’daki karaborsa tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Peki Altın düşer mi son dakika İslam Memiş'ten altın yorumu...

1 gr altın ne kadar?

Gram altının bugünkü alış fiyatı 6.250,51 TL, satış fiyatı 6.251,35 TL'dir. Gram altın fiyatı en son 12.1.2026 tarihinde güncellendi. Bu gram altın fiyatı verileri doğrultusunda 1 Gram Altın 6251,35 Türk Lirasına karşılık geliyor.

2026 çeyrek fiyatları ne kadar?

Çeyrek altınTürkiye'de en yaygın olarak kullanılan yatırım aracıdır. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır.Yatırım için en uygun altın türlerindendir.

2026 çeyrek fiyatı 10 Ocak itibariyle:

ALIŞ(TL) 10.357,00

SATIŞ(TL) 10.441,00

7 Büyük Şirkete Altın Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen altın kaçakçılığı soruşturması kapsamında ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. dahil olmak üzere 7 büyük şirkete eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlar sonrası TGRT Haber’e konuşan İslam Memiş, piyasalardaki bozulmanın boyutuna dikkat çekti.

“100 Milyar TL Kamu Zararı Var”

Memiş, altın ve gümüş piyasasında oluşan yapay fiyat artışlarının yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açtığını belirterek şunları söyledi: “Kotayı delenler yurtdışından kaçak altın getirdi. Devletin yasağına karşı gelindi. Vatandaş pahalıya altın ve gümüş alıyor.”

“Kapalıçarşı’da Karaborsa Oluştu”

Kapalıçarşı’da gümüş bulunamadığını, teslim sürelerinin 15 günü bulduğunu ifade eden Memiş, piyasada ciddi bir karaborsa düzeni oluştuğunu söyledi. “Külçe gümüşte işçilik farkı 10 dolardan 100 dolara çıktı. Bu bir balon. Patlayacak.”

Kota Kalkıyor: Altın Fiyatları Sert Düşebilir

İslam Memiş, 2026 yılında kota yasağının kalkacağını vurgulayarak şu iddiayı dile getirdi: “Kota kalkarsa gram altın fiyatları önce 100 lira geriler, ardından bu düşüş kademeli şekilde bin lirayı bulur.”

Bu açıklama, özellikle yatırımcılar arasında büyük yankı uyandırdı.

“Kapalıçarşı Esnafı Nefes Aldı”

TGRT Haber'e baskınlar ile ilgili değerlendirmede bulunan Memiş: “Bu baskınlardan sonra Kapalıçarşı esnafı rahat bir nefes aldı. Tekelcilik sona erdi.”

Altın Alımında Nakit Dönemi Bitiyor mu?

Memiş, 2025 yılında alınan yeni kararları da hatırlattı:

30 bin TL’ye kadar altın alışverişi elden yapılabilecek

30 bin TL üzeri işlemler yalnızca banka havalesiyle gerçekleştirilecek

Uzmanlardan Uyarı: “Fiyat Balonuna Dikkat”

Uzmanlar, altın ve gümüşte oluşan yapay fiyatların kalıcı olmayacağı görüşünde. Kota uygulamasının kalkmasıyla birlikte piyasalarda sert düzeltme yaşanabileceği ifade ediliyor.