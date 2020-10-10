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Aktüel Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, her rolüne ilk günkü heyecanla hazırlanıyor
Aktüel

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, her rolüne ilk günkü heyecanla hazırlanıyor

"Tiyatro, sinema ve müziğin toplumun ruh sağlığını iyileştirici etkisi var. Bu zorlu süreçte sanat herkese iyi geliyor" - "Bütün oynadığım roller için kaygı besliyor, çalışıyor, uzun uzun düşünüyorum. Hepsinin bende bıraktığı izler var"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:15:36 -
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, her rolüne ilk günkü heyecanla hazırlanıyor

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sanatın ruh sağlığını iyileştirici gücünün ön plana çıktığını belirterek, "Onun için sinemaya önem veriyoruz, festivalleri önemsiyoruz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başrolünü oynadığı "Gelincik" filmiyle sanatseverlerin beğenisini toplayan Taylan, Kovid-19 sürecinde festival yapabilmenin Türk sinemasının geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

Festivalin doğru planlamayla sınırlandırılmış, riski azaltılmış şekilde gerçekleştirildiğine işaret eden Taylan, "Sanatın iyileştirici gücü vardır. Onun için sinemaya önem veriyoruz, festivalleri önemsiyoruz." diye konuştu.

Festivalin aynı camiada bulunanların bir araya gelerek iletişim kurmasını sağladığına değinen Taylan, böylesi zor zamanda festivalin yapılmasının ödülden daha önemli olduğunu kaydetti.

Filmlerin bir araya getirilip, seyircilerle buluşmasının önemli olduğuna işaret eden Taylan, sergilenen bütün filmlerin çok değerli ve başarılı olduğunu vurguladı.

- "Rollerimin bende bıraktığı izler var"

Taylan, sektörün salgın nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tiyatro, sinema ve müziğin toplumun ruh sağlığını iyileştirici etkisi var. Bu zorlu süreçte sanat herkese iyi geliyor. Biz de bu alanlarda işimizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Bütün film ve dizilerdeki rollerimi önemsiyorum. Bütün oynadığım roller için kaygı besliyor, çalışıyor, uzun uzun düşünüyorum. Hepsinin bende bıraktığı izler var. Belleğimdeki çekmecelere her birini koyup, zaman zaman açıp bakıyorum. O izleri hala yaşıyorum."


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