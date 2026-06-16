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Gündem ABD’nin Dünya Kupası’ndaki rezil uygulamaları tepki çekiyor! Rakip ülke milli takımlarına şüpheli muamelesi yapılıyor!
Gündem

ABD’nin Dünya Kupası’ndaki rezil uygulamaları tepki çekiyor! Rakip ülke milli takımlarına şüpheli muamelesi yapılıyor!

Yeniakit Publisher
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ABD’nin Dünya Kupası’ndaki rezil uygulamaları tepki çekiyor! Rakip ülke milli takımlarına şüpheli muamelesi yapılıyor!

Siyonist İsrail kuklası ABD’nin üstlendiği Dünya Kupası organizasyonunda kendi politik saplantılarıyla yaptığı uygulamalar tüm dünyadan tepki çekiyor.

Daha önce İran kafilesinin ülkede kalışını yasaklayan ve her maçın hemen ardından ülkeyi terk etmeleri şartını koşan ABD, bazı ülkelerin futbol takımlarına adeta siyonist İsrail’i andıran eziyetlerde bulunuyor.

TÜM DÜNYADAN TEPKİLER YAĞDI!

Son olarak ABD’nin rezil uygulamalarına dikkat çeken Gazeteci Sinan Akyüz, sosyal medya hesabından Uruguay Milli Takımı’nın çantalarının dedektör köpeklerle aranmasını “Suudi Arabistan maçı öncesi Uruguay Milli Takımının malzemelerine otelden Stadyuma gitmeden önce polis araması yapılıyor” diyerek paylaştı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı ise sporculara yapılan insanlık dışı muameleyi kınarken, ABD’nin böyle davranarak dünyadaki imajını daha da kötüye dönüştürdüğünü vurguladı. Binlerce kişi ise insanlık dışı uygulamalara çanak tutan FIFA’ya tepki gösterdi.

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