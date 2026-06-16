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Spor Tunus yeni teknik direktörünü açıkladı
Spor

Tunus yeni teknik direktörünü açıkladı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
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Tunus yeni teknik direktörünü açıkladı

Dünya Kupası'na İsveç karşısında alınan 5-1'lik ağır yenilgiyle başlayan Tunus'ta Teknik Direktör Sabri Lamouchi ile yollar ayrılırken, takımın başına Herve Renard getirildi.

Tunus Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçında İsveç’e 5-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Turnuvanın kalan bölümü için vakit kaybetmeden teknik direktör arayışlarına başlayan Tunus, göreve Fransız çalıştırıcı Herve Renard’ı getirdi.

Herve Renard, daha önce 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı’nı çalıştırdı. Kupayı şampiyon olarak tamamlayan Arjantin Milli Futbol Takımı’nı turnuvada mağlup eden tek takım olan Suudi Arabistan, Renard yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Tunus, F grubunda yer aldığı turnuvanın 2. maçında Japonya, 3. maçında ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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