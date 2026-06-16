EN YAYGIN İKİNCİ KONUM: Vakaların yaklaşık 2'sinden sorumlu olan ikinci en yaygın konum ise C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\ dizini olarak öne çıktı. Bu yol, zararlı yazılımların tespit edilmekten kaçınmak amacıyla meşru sistem süreçlerini kötüye kullandığı süreç enjeksiyonu ve "living off the land" teknikleriyle ilişkilendiriliyor. Bu tür davranışlar özellikle Lumma gibi daha gelişmiş infostealer ailelerinde yaygın olarak gözlemleniyor. Araştırma, enfeksiyonların çoğunlukla iki riskli kullanıcı davranışından kaynaklandığını ortaya koyuyor: Güvenilir olmayan kaynaklardan yazılım indirmek ve yazılımları yasa dışı yöntemlerle etkinleştirmeye çalışmak. Birçok vakada kurbanların, tehdit aktörlerinin yönlendirmelerini takip ederek zararlı dosyaları çalıştırmadan önce güvenlik yazılımlarını devre dışı bıraktığı görüldü. Araştırmaya göre birçok zararlı dosya, meşru yazılım kurulum paketleri, lisans etkinleştiriciler veya oyun modifikasyonları gibi gösterilerek dağıtıldı. Oyun modları hâlâ yaygın bir tuzak yöntemi olmaya devam ederken, saldırganlar aynı teknikleri kullanarak hemen her tür yazılımı dağıtabiliyor.