Türkiye-Paraguay maçının hakemi açıklandı!
A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı Paraguay maçında düdük çalacak hakem belli oldu.
A Milli Futbol Takımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı Paraguay maçının hakemi belli oldu.
FIFA'nın duyurusuna göre, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.
Barton'ın yardımcılıklarını David Moran ile Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jamaikalı Oshane Nation olurken, yedek yardımcı hakem olarak Trinidad ve Tobago'dan Caleb Wales görev alacak.