  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli’den İsrail’e: "Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargâhlarının teslim bayrağını çekmesidir" 6 ilde dev operasyon! 200'den fazla gözaltı var İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler: Kimden hesap soracaksın? Netanyahu’dan Trump’a Açık Meydan Okuma! 16 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi. Mü'min Suresi, 40.ayet Ezan-ı Muhammediye 76 yıldır özgür CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha! Gözaltılar var Papaz âşıkları kudurdu! Heybeliada İslami eği̇ti̇m merkezi̇ olacak Kira öderken hayati detay! Aynı anda 90 dron havada arızalanıp düştü!
Spor Türkiye-Paraguay maçının hakemi açıklandı!
Spor

Türkiye-Paraguay maçının hakemi açıklandı!

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Türkiye-Paraguay maçının hakemi açıklandı!

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı Paraguay maçında düdük çalacak hakem belli oldu.

A Milli Futbol Takımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı Paraguay maçının hakemi belli oldu.

FIFA'nın duyurusuna göre, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.

Barton'ın yardımcılıklarını David Moran ile Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jamaikalı Oshane Nation olurken, yedek yardımcı hakem olarak Trinidad ve Tobago'dan Caleb Wales görev alacak.

Trabzonspor-Konyaspor maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Konyaspor maçının hakemi belli oldu

Spor

Trabzonspor-Konyaspor maçının hakemi belli oldu

FİFA duyurdu: Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye almadılar!
FİFA duyurdu: Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye almadılar!

Spor

FİFA duyurdu: Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye almadılar!

Türkiye-Avustralya maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Avustralya maçının hakemi belli oldu

Spor

Türkiye-Avustralya maçının hakemi belli oldu

Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: "Hiçbir muhakeme yeteneği yok"
Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: “Hiçbir muhakeme yeteneği yok”

Dünya

Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: “Hiçbir muhakeme yeteneği yok”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Klasik faşist kafa.

Bizim çocuklar.. ey millet havlular hazırlayın.yesil burun adası topçuları kadar bile sizde ruh yok.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23