Taner de Murat gibi ihya olmuş! Ekrem’e dokunan yaşamış!

ÖZEL HABER

İşte İBB’de görev yaptığı süre zarfında 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan ve belediyede gününü gün eden Taner Çetin’in şatafatlı hayatından bazı detaylar:

ÇAM AĞACI ÇALMIŞ

Eğitim durumu hakkında Beylikdüzü Belediyesi’nde yürütülen inceleme neticesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktığından İBB’de tedviren daire başkanı olarak görev yapan Taner Çetin’in, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi’nde çalışırken mezarlıktan çam ağacı çaldığı için idari soruşturma geçirdiği ve bu nedenle görevden aldırılıp unutturulduğu iddia edildi.

KIZ ARKADAŞINI ŞEF YAPTI

Taner Çetin’in mevcut kız arkadaşı Ayşegül Karslı’yı İBB’de Eğitim Şefi yaptığı; aralarındaki ilişkinin tüm çalışanlar tarafından bilindiği, Karslı’ya özel ayrı bir makam odası tahsis ettirdiği öne sürüldü. Öncesinde ise Hale Özdemir ile ilişki yaşadığı, Yol Bakım Müdürlüğü'nde çalışan Özdemir’i İBB Beyaz Masa’ya Koordinatör olarak getirdiği; kendisi ile anlaşmazlık yaşayıp ilişkisini sonlandırdıktan sonra koordinatörlük görevine son verdiği de iddialara yansıdı. Asistanı Arzu Can ve eşi ile çok sıkı bir ilişki kuran Çetin'in, Beylikdüzü Belediyesi döneminden itibaren Arzu’nun eşiyle birlikte ticari faaliyetler yürüttüğü ve taşınmış olduğu villayı asistanı Arzu’nun annesinin üzerine tapuda tescil ettirdiği aktarıldı. Yine asistanı Arzu ile eski eşi Canan Çetin'in de yakın ilişkili olduğu; araba, ev gibi mülklerin tapularını eşinin, eşinin annesinin ve oğlunun üzerine yaptığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

OĞLUNA HEYKEL YAPTIRMIŞ

Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin’in de bir ajansının bulunduğu, Kemal Tufan adlı şahsa İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Binası’nın girişine bir heykel yaptırıldığı fakat heykel işi tamamlandıktan sonra ihalesini gerçekleştirdiği; Çetin’in bu paylaşımı Instagram hesabından kaldırdığı, ancak heykeli yapan kişinin hesabında hâlen gözüktüğü saptandı.

ÇALIŞAN SAYISINI BİNDEN İKİ BİNE ÇIKARDI

İBB’de Halkla İlişkiler Başkanı olduktan sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nden çağrı merkezi işlerini bünyesine aldığı; çağrı merkezi çalışan sayısını 1.000 kişiden 2.000 kişiye çıkarttığı, işe gelmedikleri ve çağrı merkezi ile bağlantıları olmadığı halde CHP gençlik kolları üyesi ve sokakta eylem yapan, İmamoğlu lehine PR çalışması yürüten çok sayıda kişinin bu şirket üzerinden maaşa bağlandığı ve sigortalı yapıldığı aktarıldı. Çağrı merkezi işinin bu bağlamda çağrı merkezi iş tecrübesi olmayan GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketine (İhale no: 2022/547268) verildiği; nitekim Ticaret Sicil Gazetesi'nden bakıldığında GSM adlı şirketin 18.03.2021 tarihinde faaliyet konusuna çağrı merkezi iş kolunu eklediği, GSM Limited Şirketinin 2022/1456967 numarası ile 30.12.2022 tarihinde çağrı merkezi ihalesini yeniden aldığı ve ardından 20.03.2023 - 31.03.2023 tarihleri arasında yapılan (ihale no: 2023/155629) ihaleyi aldığı belirtildi. Sonrasında 25.12.2023 tarihinde yapılan (ihale no: 2023/1532212) ihalenin yine aynı firmada kaldığı, akabinde 15.01.2024 tarihinde yapılan (ihale no: 2023/1349349) ihalenin yine GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketine verildiği tespit edildi.

614 MİLYONLUK İHALE TEK FİRMAYA

Öyle ki İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak yine 614 milyon 408 bin 395 liralık ortaklı bir ihale gerçekleştirildiği ve 30.06.2025 tarihine kadar işletmek üzere firmaların hizmet vermeye devam etmesine karar verildiği bildirdi. “Çözüm Merkezi İşletim Hizmet Alım İşi” ihalesini (İhale No: 2023/1349349) Hızır Sağlık Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi ve GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketlerinin kazandığı; her iki firmanın da kurucusunun Özer Yıldız adlı kişi olduğu;

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli personele yönelik 2023 yılı “Uzaktan ve Yüz Yüze Kişisel Gelişim Eğitimleri Hizmet Organizasyonu Alım İşi” (İhale No: 2023/386792) ihalesini Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin kazandığı ve bu firmanın da Beylikdüzü’ne kayıtlı bir firma olduğu;