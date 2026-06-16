Dolu bir anda bastırdı! Kaskıyla kendini korudu
Kırklareli’nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte yağmur ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yağışa hazırlıksız yakalanan bir genç motosiklet kaskıyla kendini korumaya çalıştı.
Kırklareli’nde akşam üzeri başlayan şiddetli rüzgar, kısa sürede yerini yağmur ve doluya bıraktı.
Akşam üzeri fırtınayla birlikte aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, bir ağacın dalları kırıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir genç ise motosiklet kaskıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur ile birlikte yağan dolu üreticileri endişelendirdi.