  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Papaz âşıkları kudurdu! Heybeliada İslami eği̇ti̇m merkezi̇ olacak Kira öderken hayati detay! Aynı anda 90 dron havada arızalanıp düştü! İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var Sudan'da İHA saldırılarında 1000'den fazla sivil katledildi! Silivri Belediye Başkanı dahil 18 kişi hakkında karar verildi ABD destekli özel kuvvetlere saldırı! 10 asker öldü Hain yönetim Kudüs'te büyükelçilik açtı! İş ilanında ahlaksızlık! İnsan yazarken utanır Berhan Şimşek’ten İmamoğlu açıklaması! ‘Cumhurbaşkanı adayımız değil’
Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu’ndan muharrem ayı mesajı
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan muharrem ayı mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan muharrem ayı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muharrem ayının kardeşliği, dayanışmayı ve toplumsal barışı güçlendirmesini temenni etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, hicri takvimin ilk ayı kabul edilen muharrem ayının ilk günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kerbela'da zulme karşı hakikatin yanında duran Hazreti Hüseyin'i ve yol arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor, bu yas günlerinde tutulan oruçların, dağıtılan lokmaların, edilen duaların ve paylaşılan acıların kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal barışımızı güçlendirmesini diliyorum. Tutulan matem oruçlarının hak katında kabul olmasını diliyor, canlarımızın muharrem ayını saygı ve hüzünle selamlıyorum."

Kılıçdaroğlu, A Milli Takım'a başarı diledi
Kılıçdaroğlu, A Milli Takım'a başarı diledi

Spor

Kılıçdaroğlu, A Milli Takım'a başarı diledi

Amerikan Kongresi'nde skandal Türkiye-Erdoğan oturumu! Karanlık Neo-Con yazar Michael Rubin'den Özgür Özel'e açık destek, Kılıçdaroğlu'na yaptırım çağrısı!
Amerikan Kongresi'nde skandal Türkiye-Erdoğan oturumu! Karanlık Neo-Con yazar Michael Rubin'den Özgür Özel'e açık destek, Kılıçdaroğlu'na yaptırım çağrısı!

Gündem

Amerikan Kongresi'nde skandal Türkiye-Erdoğan oturumu! Karanlık Neo-Con yazar Michael Rubin'den Özgür Özel'e açık destek, Kılıçdaroğlu'na yaptırım çağrısı!

CHP, kendisinden şikayetçi olmuştu! Kılıçdaroğlu, mağdur aileyi makamında ağırladı
CHP, kendisinden şikayetçi olmuştu! Kılıçdaroğlu, mağdur aileyi makamında ağırladı

Gündem

CHP, kendisinden şikayetçi olmuştu! Kılıçdaroğlu, mağdur aileyi makamında ağırladı

Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na destek! Dün kahraman dediklerine bugün hain diyenler...
Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na destek! Dün kahraman dediklerine bugün hain diyenler...

Gündem

Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na destek! Dün kahraman dediklerine bugün hain diyenler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23