Üsküdar'da panik anları! İETT otobüsünü sel bastı yolcuların kaçışması böyle kaydedildi
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından içinde yolcu bulunan İETT otobüsünü su bastı. Yolcuların panikle kaçıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu olan İETT otobüsünü sel bastı. O anlarda panikle kaçışan yolcular cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu dolu olan İETT otobüsünü biranda sel bastı.
Panik anları kameraya yansıdı
O sırada yolcular panikle kaçışırken O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsünü sel basınca yolcuların panikle kaçıştığı görülüyor.