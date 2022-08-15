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Yerel Üsküdar'da panik anları! İETT otobüsünü sel bastı yolcuların kaçışması böyle kaydedildi
Yerel

Üsküdar'da panik anları! İETT otobüsünü sel bastı yolcuların kaçışması böyle kaydedildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından içinde yolcu bulunan İETT otobüsünü su bastı. Yolcuların panikle kaçıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 17:25:00 - 2022-08-15 17:43:56

İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu olan İETT otobüsünü sel bastı. O anlarda panikle kaçışan yolcular cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu dolu olan İETT otobüsünü biranda sel bastı.

Panik anları kameraya yansıdı

O sırada yolcular panikle kaçışırken O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsünü sel basınca yolcuların panikle kaçıştığı görülüyor.

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Yorumlar

KADİR UZUN

45 SENEDİR İSTANBULDA YAŞIYORUM.YÖNETİMLERİ EN KÖTÜ ZAMANINDA BİLE BÖYLESİNİ DUYMADIM.HER ŞEY GÜZEL OLACAK DEDİLER BİZLERİ KANDIRDILAR.KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM.

yaşamak güzel

evet ne güzel işte her şey çok güzel olmuş istanbul da oy verenler düşünsün
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