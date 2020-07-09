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Aktüel

Üsküdar Sahili'nde kabuklu yemiş yasağına yönelik denetim yapıldı

Zabıta ekipleri, sahil şeridini drone ile kontrol etti

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:51:54 -
Üsküdar Sahili'nde kabuklu yemiş yasağına yönelik denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, "sahilde kabuklu yemiş yeme yasağı" doğrultusunda drone ile denetim yaptı.

Ekipler, Harem'den Küçüksu'ya kadar olan sahil şeridinde, başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş yenilip yenilmediğini drone kontrol etti.

Sahilde 24 saat denetim yapacak ekipler, kurala uymayanlara 61 lira ceza verecek.

Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Kubilay Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yaptığı açıklamaların ardından sahile sadece kabuklu yemiş yiyenler değil, pet şişe veya başka maddeler atanlar hakkında da Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulayacaklarını söyledi.

Ay, denetimlerin havadan drone, karadan ise motosikletli ve yaya zabıta ekiplerince sahil hattı boyunca devam edeceğini ifade etti.

Vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.

Bu arada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sahilde çalışma yaptı.





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