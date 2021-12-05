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Aktüel Üsküdar Belediyesi, öğrencilerin doğalgaz faturasını ödeyecek
Aktüel

Üsküdar Belediyesi, öğrencilerin doğalgaz faturasını ödeyecek

CHP’li belediyeler algıyla toplumu kandırmaya çalışadursun, AK Partili belediyeler hem yürekleri hem evleri ısıtacak icraatlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 11:20:00 -
Üsküdar Belediyesi, öğrencilerin doğalgaz faturasını ödeyecek

HABER MERKEZİ

AK Partili Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, eğitim için İstanbul’a gelen ve Üsküdar’da ikamet eden öğrencilere doğalgaz müjdesi verdi. Twitter hesabından duyurduğu müjdeyi bir öğrenci evinde çay içerken açıklayan Türkmen, “Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve Üsküdar’ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim. Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyenize başvurun :) Çünkü kış boyunca doğal gaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz” dedi.

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