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Uşak’ta ‘Süpermoto’ 2. ayak yarışması nefes kesti

Uşak’ta gerçekleştirilen Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları nefesleri kesen bir mücadele ile sona erdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
Uşak’ta ‘Süpermoto’ 2. ayak yarışması nefes kesti

Uşak’ta gerçekleştirilen Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları nefesleri kesen bir mücadele ile sona erdi.


Uşak-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Süpermoto pistinde 1. ayağı dün gerçekleşen şampiyonanın 2. etap yarışları da büyük bir heyecan içinde yapıldı. Kıyasıya bir mücadelenin olduğu Uşak motor sporları pistindeki zorlu yarıştan sonra dereceye giren yarışmacılar, kupalarını evlerine götürmenin gururunu yaşadı.


Uşak Vali Yardımcısı Adem Uslan, Süpermoto yarışlarının Uşak’ta yapılmasının çok gurur verici olduğunu, bundan mutluluk duyduklarını, Süpermoto yarış pistinin geliştirilmesi için yeni projeler hazırladıklarını ve daha büyük etkinlikler yapmayı hedeflediklerini ifade etti.



Can: “Yaklaşık 50 sporcu kupa için mücadele etti”


Uşak Gençlik Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spora ve sporcuya yeni hedefler açabilecek bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.


Türkiye Motor Sporları Federasyonu Uşak temsilcisi Mümtaz Pak da son derece güzelbir organizasyon olduğunu kaydederek, “Çok keyifli bir yarış oldu. Yaklaşık 50 sporcu kupa için mücadele etti, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Yarışların en önemli dalında 1.’liği Ata Kahvecioğlu elde etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
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