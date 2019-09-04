Uşak'ta orman yangını Gökçedal köyü yakınlarında çıkan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü

UŞAK (AA) - Uşak'ta çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçedal köyü Taşavlı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, olay yerine gelen Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Arazözler yardımıyla alevlerin önünü kesen söndürme ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında 1,5 hektar orman arazisi zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.