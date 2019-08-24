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Uşak'ta orman yangını

Banaz'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:33
Uşak'ta orman yangını

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı.

Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan bir helikopter ile karadan Uşak Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ve çevre ilçelerdeki belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının yerleşim alanlarına uzak olduğu ancak sık orman arazisi nedeniyle yayılma tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:33
  1. orman yangını
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