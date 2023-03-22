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Yerel Uşak'ta korkunç olay! Alacaklısının kafasını baltayla...
Yerel

Uşak'ta korkunç olay! Alacaklısının kafasını baltayla...

Yeniakit Publisher
2023-03-22 17:48:00 -
Uşak'ta korkunç olay! Alacaklısının kafasını baltayla...

Uşak'ta meydana gelen olay, aralarında alacak verecek meselesi bulunan O.A. ve Y.O.'nun tartışmasıyla gerçekleşti. Kısa sürede büyüyen tartırmaşmanın kavgaya dönüşmesiyle, O.A. kafasına balta darbesi alırken Y.O ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Edinilen bilgiye göre, başına balta darbesi alan O.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ta alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, kafasına baltayla vurulan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; O.A., alacak parası olması nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi 3.Atlı Sokak'ta ikamet eden Y.O.'nun evine gitti. Burada konuşma sonrasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Çıkan kavgada O.A. kafasına balta darbesi alırken Y.O. ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan O.A., Y.O. ve kavgada darbe alan karısı F.O. sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Y.O. ve F.O.'nun hayati tehlikesi bulunmazken O.A.'nın ise hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.
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