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Aktüel

Uşak ve Kütahya'da FETÖ operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:39:15 -
Uşak ve Kütahya'da FETÖ operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak ve Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 eski polis, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Uşak ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen 3 polis memuru Uşak'ta, yine meslekten ihraç edilen 1 polis memuru da Kütahya'da gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.

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