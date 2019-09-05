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Uşak Üniversitesi DTS Merkezi yeni bir işbirliği protokolü imzaladı

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çetinkaya Kürk Deri Konfeksiyon Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:33
Uşak Üniversitesi DTS Merkezi yeni bir işbirliği protokolü imzaladı

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çetinkaya Kürk Deri Konfeksiyon Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında işbirliği protokolü imzalandı.


İmza törenine Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Çetinkaya Firma ortaklarından Metin Çetinkaya, DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan ve DTS Deri Bölümü öğretim üyeleri katıldı.


Tasarım Merkezinde deri ürünler üzerine yapılan çalışmalarda birbirinden özgün tasarımların çıktığına dikkat çeken Rektör Savaş, bu tasarımların işbirliği çerçevesinde Çetinkaya firması tarafından üretilerek, dünyaya açılacağını söyledi. Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi’nin, Çetinkaya firmasının İstanbul’da kurduğu tasarım merkezi ile deri, konfeksiyon ve kalıp konularında ortak çalışmalar yapacağını belirten Rektör Savaş, karşılıklı olarak çeşitli fikir alışverişleri, hammadde desteği ve tasarım desteği yapılacağını sözlerine ekledi. Merkez olarak dünyada adından söz ettirecek işlere imza atmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Prof. Dr. Savaş, “İhtisaslaşma projesiyle üniversitemize yüklenen önemli misyonun farkındayız. Bu yolda ülke kalkınmasına önemli katkıları sağlayan üç sektörün (Deri, Tekstil, Seramik) daha da üst seviyelerde işler yapması adına elimizden gelenin fazlasının yapacağız” şeklinde konuştu.



DTS Merkezi deri ve konfeksiyon tasarımlarıyla dünyaya açılıyor


DTS Merkezi Tasarımlarının, dünya deri piyasasında kendinden söz ettireceği konusunda iddialı olduklarını söyleyen Merkez Müdürü Dr. Tarhan, “Merkezimizde günümüz modasına yön verebilecek tasarımlar ortaya çıkarılıyor. Deri konusunda alanında önemli işlere imza atmış hocalarla çalışıyoruz. Çetinkaya firmasıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile çalışmalarımızı uluslararası platformlarda bir adım öteye taşımış olacağız. Deri modasına yön vermeyi planlıyoruz” dedi.



“Kalifiye eleman yetişmesi adına etkili olacak bir protokol”


Metin Çetinkaya ise Uşak’ın gelişimi, sanayisinin ve ekonomisinin hareketlenmesi adına, DTS Tasarım Merkezinin kurulmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu oluşumun alanında yetkin mezunlar ve kalifiye eleman yetişmesi adına etkili olacağını söyledi. Merkezin tasarıma meraklı gençler için teşvik edici nitelikte olduğunu söyleyen Çetinkaya, kürk deri firması olarak, bölge ve ülke kalkınması adına yapılacak olan çalışmalara destek olacaklarını ve bu süreçte DTS Tasarım Merkezi için ellerinden gelen desteği sağlayabileceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:33
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