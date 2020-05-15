  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım
için kalan
Aktüel

Uşak polisinden ‘korona virüs’ denetimi

Uşak’ta korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında polis ekipleri berber, kuaför, alışveriş merkezi gibi kamuya açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:24:59 -
Uşak polisinden ‘korona virüs’ denetimi

Uşak’ta korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında polis ekipleri berber, kuaför, alışveriş merkezi gibi kamuya açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre berber, kuaför, alışveriş merkezi, pazar yeri ve toplu ulaşım faaliyetlerinde, belirlenen kurallara yönelik denetim yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda Uşak’taki polis ekipleri çok geçmeden denetimlere başladı. Kontrollü normalleşme ile birlikte geçtiğimiz günlerde halka açılan berber, kuaför, market gibi yerlerde hijyen ve izolasyon kurallarına uyulup uyulmadığı gözlemlendi.


İl genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken polis ekipleri denetimleri düzenli olarak sürdüreceklerini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı