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Eğitim Uşak liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Uşak liseleri kontenjanları
Eğitim

Uşak liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Uşak liseleri kontenjanları

Öğrenciler gelecekte yapmayı düşündükleri meslekler için liseden başlayarak bir takım seçimler yapmaktadırlar. Doğru meslek seçimi için iyi bir lise seçmek gerekmektedir. İyi bir liseye gitmek ancak LGS sınavından yüksek not almakla mümkün. Peki, Uşak liseleri taban puanı 2021, Uşak liseleri başarı sıralaması ve Uşak liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:28:00 -
Uşak liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Uşak liseleri kontenjanları

Sınav ve yeni okul heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, liselerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Yeni dönemde liseye geçecek 8. sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri liselerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Uşak liseleri taban puanı 2021, Uşak liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 

Uşak liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Uşak liseleri taban puan ve yüzdelikleri için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

LGS sınavında sorular nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin konuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuklarını, ikinci dönemden soru sormadıklarını hatırlatarak, "Ama bu sene diyoruz ki 'Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.' diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var." diye konuştu.

 

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