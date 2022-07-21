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Yerel Uşak Havalimanı'nda yangın paniğe neden oldu
Yerel

Uşak Havalimanı'nda yangın paniğe neden oldu

Uşak Havalimanı’nın otluk alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden olurken 30 dekarlık alan ise kül oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 21:44:00 - 2022-07-21 21:54:49

Uşak Havalimanı’nın otluk alanında çıkan yangın paniğe neden olurken 30 dekarlık alan ise kül oldu.

Uşak Havalimanı içerisinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine Uşak Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz, 1 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı 4 itfaiye aracı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne bağlı yangın söndürme araçları sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin titiz çalışmasında yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık olarak 30 dekarlık alan kül oldu. Ekipler yangınla ileli soruşturma başlattı.

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