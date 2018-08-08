Uşak eski Belediye Başkanı Akçay'a saldırı!

Alınan bilgiye göre, Uşak'taki bir derneğe giden U.S, O.O, M.Ç, S.Ö. ile M.A, henüz öğrenilemeyen nedenle Akçay'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan Akçay, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, N.A. isimli bir kişinin arandığı öğrenildi.

Erhan Akçay, 1994-1999 yılları arasında Uşak Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.