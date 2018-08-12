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Uşak Belediyesi’nden ABD’ye sosyal medya resti

Türkiye ile ABD arasındaki krize ülkenin her köşesinden tepkiler gelmeye devam ederken bir tepki de Uşak Belediyesi'nden geldi.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:14
Uşak Belediyesi’nden ABD’ye sosyal medya resti

HABER MERKEZİ

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize bir tepki de Uşak Belediyesi’nden geldi. Ülkemizin geçtiği zor günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize verdiği desteği her defasında açıkça belirten Uşak Belediyesi sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı çıkışla ABD’ye karşı tepki gösterdi.

“DEVLETE SAHİP ÇIKMAK VATANDAŞLIK GÖREVİDİR”

Önce “ABD’ye boğun eğmeyeceğiz” diyen Uşak Belediyesi ardından ise “Dolar neden 6 lira oldu? Bu tehdide rağmen devlete sahip çıkmak siyasi bir görüş değil, vatandaşlık görevidir” sözleriyle takipçilerine Amerika’nın Türkiye’yi tehdit ettiği konuşmanın videosunu paylaştı.

Belediyenin tepkisi bununla da bitmedi. Uşak Belediyesi Twitter hesabından, “Bugün ülkemizin ABD ile yaşadığı siyasi krizden sonra medya reklam planlamalarımızdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamı ile kaldırmış bulunmaktayız” açıklamasıyla da tepkisini sert bir şekilde sürdürdü.

“ÜLKENİN ANAHTARINI ABD’YE Mİ VERELİM”?

Uşak Belediyesi Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz” paylaşımında bulundu. Cahan sonrasında da “17/25’te denediler olmadı. 15 Temmuz’da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD’ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz” diyerek tepkisini sürdürdü.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 12:14
  1. Uşak Belediyesi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Uşak Belediyesi Başkanı Nurullah Cahan

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