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U.S. Polo Assn. ile California Rüyası

California’nın doğal stil şifrelerinden ve çöl esintilerinden ilham alan yepyeni U.S. Polo Assn. İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu.

07 Nisan 2019 Pazar 12:14
U.S. Polo Assn. ile California Rüyası

California’nın doğal stil şifrelerinden ve çöl esintilerinden ilham alan yepyeni U.S. Polo Assn. İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu.

Moda deyimle U.S. Polo Assn., İlkbahar-Yaz 2019 sezonuna alışıldık renkliliğine yeni tonlar katarak, zengin bir giriş yaptı. Klasik USPA renklerinin yanı sıra, mor, mürdüm, ve pembenin tonları, kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de şıklığın simgesi olacak bir tarzda sunuluyor. Son koleksiyonda, keten dokular ve floral izlere eşlik eden dantel motifler ve püsküller, capcanlı renklerle “USPASEVER”lere hitap ediliyor.

Efsane geri döndü

USPA’nın bel kemiğini oluşturan polo yaka tişört efsanesi, her vücut tipine uygun fit ve regular kalıplarıyla, yaka içi floral desenleri ve zengin renk seçenekleriyle geri dönüyor. Her stile uygun onlarca renk seçeneğiyle yaz sezonunun en zamansız ve en moda parçası olan polo yaka tişörtler, bu sezon da vazgeçilmez olacak.

Denim aşkını yansıtıyor

Casual stilin karakteristik temsilcisi USPA Denim Koleksiyonu, ton geçişleri, minimal işlemeler ve alternatif formlarıyla, iddialı çizgilerini, pantolon ve gömleğin yanı sıra etekler, yelekler, şortlar ve elbiselere de yansıtmış durumda. “Denim Aşkı” diye tanımlanan koleksiyondaki zengin parçaların bu sezon da modaya yön vermesi bekleniyor.

Neler yok ki

Tatilde de şıklık ve konfordan vazgeçmeyenleri cezbedecek ince dokulu tişörtler, harita baskılı, keten karışımlı şortlar, konforlu sandaletler, salaş elbiseler ve dökümlü gömleklerin yer aldığı koleksiyonda  kullanışlı sırt çantaları da yer alıyor.

USPA çocuklarına müjde

Flamingolar, kaktüsler, tropik desenler, patch’ler, asimetrik dikişler ve doğal renklerle sezonun en özgür stiline yine USPA çocukları sahip olacak. Hareketlerine enerji katan USPA çocuk koleksiyonu, kaliteden ödün vermeyen organik kumaşlarla, minik bey ve hanımların sağlıklarını da ön planda tutuyor. Bu arada USPA’nın gelenekselleşen baba-oğul, anne-kız kombinleri bu sezon da yine çok renkli olacak.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 12:14
  1. California
  2. U.S. Polo Assn.
  3. USPA
  4. polo yaka tişört
  5. USPA Denim Koleksiyonu

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