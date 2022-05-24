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Dünya Ürperten görüntü! Gökyüzü turuncuya boyandı
Dünya

Ürperten görüntü! Gökyüzü turuncuya boyandı

Kuveyt’te 16 Mayıs'tan bu yana etkili olan şiddetli kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 16:30:00 -
Ürperten görüntü! Gökyüzü turuncuya boyandı

Kuveyt’te etkili olan şiddetli kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı.

Birçok Arap ülkesinde geçtiğimiz haftalarda etkisini gösteren kum fırtınası Kuveyt’e de ulaştı. Kuveyt Meteoroloji Departmanı’nda görevli Yasser Al-Balushi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatıdan gelen ve saatte 60 kilometreyi geçebilecek güçlü bir toz fırtınasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Kuveyt İçişleri Bakanlığı, değişken hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olma çağrısında bulundu.

3 liman kapatılmış ve eğitime ara verilmişti

Kuveyt Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada, hava muhalefetinden dolayı Emir Cup final maçının ertelendiğini duyurmuştu. Kuveyt’te 16 Mayıs’ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanmış, 3 liman kapatılmış ve eğitime ara verilmişti.

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