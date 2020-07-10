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Ekonomi

Üreticilere 651 milyonluk destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemelerinin bugün 18.00’den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:41:00 -
Üreticilere 651 milyonluk destek ödemeleri başladı

Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 45 bin 523 üreticiye, 484 milyon lira ödeneceği bilgisini paylaşan Pakdemirli, açıklamasında şunları ifade etti: “Hububat baklagil fark ödemesi desteği kapsamında 35 bin 330 üreticiye, 112,5 milyon lira, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 11 bin 347 üreticiye, 41 milyon lira, mazot gübre alan bazlı gelir desteği, zeytinyağı fark ödemesi desteği ve fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticiye 13.5 milyon lira ödeme saat 18’den itibaren hesaplara yatırılacak.”

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