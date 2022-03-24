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Spor Ürdünlü tenisçiden dikkat çeken İsrail duruşu!
Spor

Ürdünlü tenisçiden dikkat çeken İsrail duruşu!

Ürdünlü başarılı tenisçi Musa El-Kutub’un Mısır’da düzenlenen turnuvada İsrailli rakiplerine yönelik duruşu, bu ülkeyle normaleşme sırasına giren Arap ülkelerine mesaj oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:39:00 -
Ürdünlü tenisçiden dikkat çeken İsrail duruşu!

YENİ AKİT  ANKARA

Musa El-Kutub’un Mısır’da düzenlenen turnuvada İsrailli rakiplerine yönelik duruşu, bu ülkeyle normaleşme sırasına giren Arap ülkelerine adeta ders oldu.
Ürdünlü tenisçi Musa El-Kutub, Mısır'da düzenlenen turnuvada İsrailli oyuncularla karşı karşıya gelmemek ve bu ülke ile normalleşmeyi protesto etmek için turnuvadan çekildi.

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