Ürdünlü tenisçiden dikkat çeken İsrail duruşu!
Ürdünlü başarılı tenisçi Musa El-Kutub’un Mısır’da düzenlenen turnuvada İsrailli rakiplerine yönelik duruşu, bu ülkeyle normaleşme sırasına giren Arap ülkelerine mesaj oldu.
YENİ AKİT ANKARA
Musa El-Kutub’un Mısır’da düzenlenen turnuvada İsrailli rakiplerine yönelik duruşu, bu ülkeyle normaleşme sırasına giren Arap ülkelerine adeta ders oldu.
Ürdünlü tenisçi Musa El-Kutub, Mısır'da düzenlenen turnuvada İsrailli oyuncularla karşı karşıya gelmemek ve bu ülke ile normalleşmeyi protesto etmek için turnuvadan çekildi.