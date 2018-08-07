Ürdün'de sağlık çalışanlarından iş bırakma eylemi

Ürdün'de tüm hastane ve sağlık merkezlerindeki doktor ve sağlık personeli bu sabah 07.00-09.00 saatlerinde 2 saatlik iş bırakma eylemine gitti.

Konuyla alakalı konuşan Grev Organizasyon Komitesi Başkanı Doktor Bilal Azzam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyleme büyük katılım gerçekleştiğini belirterek, personelin iş bırakmanın yanı sıra çalıştıkları kurumların önünde protestolar düzenlediğini ifade etti.

Personelin, ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca bu yolu seçtiğini aktaran Azzam, henüz hükümetten eyleme dair bir geri dönüş yapılmadığını söyledi.

Azzam, resmi makamlardan talepler konusunda olumlu cevap gelmezse eylemlerin artırılacağını kaydetti.

Ürdün'de kamuda çalışan doktorlar ve sağlık personeli, çalışma şartlarının idari ve mali olarak iyileştirilmesini talep ediyor.